Димитров обыграл Баутисту Агута в первом раунде турнира в Цинциннати
20:57
Болгарский теннисист Григор Димитров победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:3, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Цинциннати (США).
Следующим соперником болгарина станет победитель пары Александр Бублик (Казахстан) — Маркос Гирон (США).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 13) — 6:3, 6:4
Себастьян Корда (США) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 6:
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