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Димитров обыграл Баутисту Агута в первом раунде турнира в Цинциннати

20:57
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Болгарский теннисист Григор Димитров победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:3, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Цинциннати (США).

Следующим соперником болгарина станет победитель пары Александр Бублик (Казахстан) — Маркос Гирон (США).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 13) — 6:3, 6:4

Себастьян Корда (США) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 6:

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