Циципас проиграл Ханфманну во втором круге турнира в Мальорке

Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл немцу Яннику Ханфманну во втором круге турнира ATP 250 в Мальорке.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут. Грек является действующим чемпионом турнира.

5-я ракетка мира Циципас 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету 48-й ракетки мира Ханфманна 5 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале немец сыграет с победителем матча Фелисиано Лопес (Испания) — Джордан Томпсон (Австралия).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 915?630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Ханфманн (Германия) — Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — 6:4, 3:6, 6:2