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Сегодня, 15:44

9-я ракетка мира Тэйлор Фритц вылетел во втором круге турнира в Истборне

Руслан Минаев
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Американец Тэйлор Фритц проиграл соотечественнику Маккензи Макдональду во втором круге турнира ATP-250 в Истборне (Великобритания) — 6:7 (3:7), 6:7 (8:10). Матч длился 2 часа 17 минут.

В четвертьфинале Макдональд сыграет с победителем пары Лайам Броади (Великобритания) — Микаэль Имер (Швеция).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 723 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Маккензи Макдональд (США) — Тэйлор Фритц (США, 1) — 7:6 (7:3), 7:6 (10:8)

Грегуар Баррер (Франция) — Николас Харри (Чили, 5) — 6:3, 4:6, 6:4

Миомир Кецманович (Сербия, 8) — Александр Вукич (Австралия, Q) — 7:6 (8:6), 6:4

Теннис
Тэйлор Фритц
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