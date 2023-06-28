9-я ракетка мира Тэйлор Фритц вылетел во втором круге турнира в Истборне
Американец Тэйлор Фритц проиграл соотечественнику Маккензи Макдональду во втором круге турнира ATP-250 в Истборне (Великобритания) — 6:7 (3:7), 6:7 (8:10). Матч длился 2 часа 17 минут.
В четвертьфинале Макдональд сыграет с победителем пары Лайам Броади (Великобритания) — Микаэль Имер (Швеция).
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Rothesay International
Призовой фонд 723 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Маккензи Макдональд (США) — Тэйлор Фритц (США, 1) — 7:6 (7:3), 7:6 (10:8)
Грегуар Баррер (Франция) — Николас Харри (Чили, 5) — 6:3, 4:6, 6:4
Миомир Кецманович (Сербия, 8) — Александр Вукич (Австралия, Q) — 7:6 (8:6), 6:4
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