Ханфманн — о победе над Циципасом: «Возможно, Стефанос не адаптировался к условиям»

Немецкий теннисист Янник Ханфманн прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом (6:4, 3:6, 6:2) во втором круге турнира ATP 250 в Мальорке.

Ханфманн впервые обыграл соперника из топ-5.

«Я думаю, чтобы победить игрока из топ-10, нужно многое сделать. У меня было очень хорошее начало. Возможно, Стефанос не совсем адаптировался к этим условиям. Из-за ветра и травы было не так просто играть — может быть, мне помогло то, что я уже провел матч в первый день. Я очень хорошо подавал во всех трех сетах. Только в одном гейме на подаче было две двойные ошибки, но в целом я очень доволен своей игрой», — приводит слова Ханфманна сайт ATP.

В четвертьфинале немец сыграет с победителем матча Фелисиано Лопес (Испания) — Джордан Томпсон (Австралия).