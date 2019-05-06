Опубликована обновленная версия чемпионской гонки ATP, в которой лидирует серб Новак Джокович. Единственное изменение в первой десятке: грек Стефанос Циципас поднялся с 5-й на 4-ю строчку, австриец Доминик Тим опустился с 4-й на 5-ю.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает шестое место. Андрей Рублев - 66-е, Карен Хачанов - 75-е.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 6 мая



1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 2405.



2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 2280.



3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 2145.



4 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 1800.



5 (4). Доминик Тим (Австрия) – 1735.



6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 1555.



7 (7). Фабио Фоньини (Италия) – 1190.



8 (8). Кей Нисикори (Япония) – 1080.



9 (9). Джон Иснер (США) – 1060.



10 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 1040...

66 (65). Андрей Рублев (Россия) – 341...

75 (71). Карен Хачанов (Россия) – 290.