Рублев высказался о победе во втором круге турнира в Роттердаме

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев высказался о победе над Сун Ву Квоном во втором круге турнира в Роттердаме (6:3, 6:3).

«В первом круге было много напряженных розыгрышей, после которых мне нужно было больше времени, чтобы отдышаться. Пульс зашкаливал. Рад, что в итоге удалось победить в двух сетах», — цитирует Рублева Tennis TV.

В третьем круге россиянин сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды, WC) — Мартон Фучович (Венгрия).