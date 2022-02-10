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Сегодня, 18:16

Рублев высказался о победе во втором круге турнира в Роттердаме

Виктория Кравченко

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев высказался о победе над Сун Ву Квоном во втором круге турнира в Роттердаме (6:3, 6:3).

«В первом круге было много напряженных розыгрышей, после которых мне нужно было больше времени, чтобы отдышаться. Пульс зашкаливал. Рад, что в итоге удалось победить в двух сетах», — цитирует Рублева Tennis TV.

В третьем круге россиянин сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды, WC) — Мартон Фучович (Венгрия).

Теннис
Андрей Рублев
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Рублев вышел в третий круг турнира в Роттердаме, обыграв корейца Квон Сун Ву
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