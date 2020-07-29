«Что у тебя вместо мозгов». Кирьос поругался с Чоричем

Ник Кирьос ответил Борне Чоричу. Ранее хорват прокомментировал критику австралийца в отношении Александра Зверева, который нарушил режим самоизоляции.

— А стоит задуматься, — написал Кирьос в своем Twitter. — Что у тебя вместо мозгов? Просто хочу, чтобы твои друзья ответили за свои поступки. Они — теннисисты, не особенные. Как я и думал, интеллектуальный уровень Чорича — 0.

Просто хочу убедиться, что из-за вас другим игрокам не придется чувствовать себя, как Димитров. Читал, как он продолжал себя чувствовать после отрицательных тестов? Или твоим мозгам это не под силу?

«Насколько же ты эгоистичен?» Кирьос раскритиковал Зверева за несоблюдение карантина