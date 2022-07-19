Карацев обыграл Басилашвили на турнире в Гамбурге. Обоих теннисистов обвиняли в участии в договорных матчах

Карацев обыграл Басилашвили в первом круге турнира в Гамбурге

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл грузина Николоза Басилашвили в первом круге турнира в Гамбурге (Германия) — 6:4, 6:0.

Матч продлился 1 час 1 минуту.

За встречу Карацев сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8 попыток. У Басилашвили — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.

Напомним, обоих спортсменов обвиняли в участии в договорных матчах.

В следующем круге Карацев сыграет с победителем пары Федерико Кория (Аргентина) — Даниэль Галан Риверос (Колумбия).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Николоз Басилашвили (Грузия, 6) — 6:4, 6:0