Карацев обыграл Басилашвили на турнире в Гамбурге. Обоих теннисистов обвиняли в участии в договорных матчах
Карацев обыграл Басилашвили в первом круге турнира в Гамбурге
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл грузина Николоза Басилашвили в первом круге турнира в Гамбурге (Германия) — 6:4, 6:0.
Матч продлился 1 час 1 минуту.
За встречу Карацев сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8 попыток. У Басилашвили — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.
Напомним, обоих спортсменов обвиняли в участии в договорных матчах.
В следующем круге Карацев сыграет с победителем пары Федерико Кория (Аргентина) — Даниэль Галан Риверос (Колумбия).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 770 865 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия) — Николоз Басилашвили (Грузия, 6) — 6:4, 6:0
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