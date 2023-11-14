Алькарас — о смене мячей в турнирах: «Многие игроки травмируются из-за этого»

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о частой смене мячей в туре.

«Руководство должно что-то сделать с этим, потому что невероятно, что в трех или четырех турнирах подряд разные мячи. Я думаю, что должны быть одинаковые мячи во всех турнирах. В Австралии — один мяч, в Южной Америке — один. Не надо менять их в каждом турнире. Если я не ошибаюсь, за год мы сыграли 20 или 21 мячом. Это безумие. Многие игроки травмируются из-за этого. Если ATP хочет, чтобы в каждом турнире участвовали лучшие, они должны это изменить, иначе все они будут травмированы», — приводит слова Алькараса Tennis Up Todate.

В первом матче Итогового турнира ATP испанец проиграл немцу Александру Звереву со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 4:6. Следующую игру Алькарас проведет 15 ноября против россиянина Андрея Рублева.