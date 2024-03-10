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10 марта, 04:07

Сафиуллин проиграл Корде во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Роман Сафиуллин.
Фото Reuters

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

Во втором круге спортсмен уступил американцу Себастьяну Корде в двух сетах — 4:6, 2:6.

В третьем круге Корда встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Корда (США, 29) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:2

Теннис
Роман Сафиуллин
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