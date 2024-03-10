Сафиуллин проиграл Корде во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).
Во втором круге спортсмен уступил американцу Себастьяну Корде в двух сетах — 4:6, 2:6.
В третьем круге Корда встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Себастьян Корда (США, 29) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:2
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