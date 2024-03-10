Сафиуллин проиграл Корде во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

Во втором круге спортсмен уступил американцу Себастьяну Корде в двух сетах — 4:6, 2:6.

В третьем круге Корда встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Корда (США, 29) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:2