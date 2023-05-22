Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:51

Чесноков объяснил, за счет чего Медведев впервые выиграл турнир на грунте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился впечатлениями от победы лучшего теннисиста России Даниила Медведева на турнире серии АТР Мастерс в Риме.

«Медведев победил, потому что играл очень здорово. Когда он набирает форму и играет как стенка, ему тяжело противостоять на любом покрытии. Все-таки второй в мире игрок должен выигрывать турниры и на грунте. Хотя в своё время Борис Беккер был и первой ракеткой мира, но так и завершил карьеру без единого титула на земле. Думаю, что 27 лет — это время расцвета сил для Даниила. У него есть фундамент игры, когда он на задней линии выстраивает феноменальную стенку и с короткого мяча пытается играть невероятно остро. Ему нужно отталкиваться от этого и лишь что-то добавлять», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

21 мая Медведев в финале турнира ATP в Риме обыграл датчанина Хольгера Руне — 7:5, 7:5.

После этого успеха Медведев поднялся на второе место в рейтинге АТР.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10888547-chesnokov-obyasnil-za-schet-chego-medvedev-vpervye-vyigral-turnir-na-grunte.html
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Я не тот русский, чтобы преклонять знамя перед президентом США». Дерзкая выходка Тихонова на Олимпиаде
Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил
Блогер Роман Протасевич сообщил о помиловании
Гладков заявил об обстреле Белгородской области ВСУ на протяжении нескольких часов
Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веснина поздравила Медведева с победой на турнире в Риме: «Даниил — настоящий профессионал своего дела»

Веснина считает, что Медведев может возглавить рейтинг ATP
Новости
RSS RSS
Все новости