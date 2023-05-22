Веснина считает, что Медведев может возглавить рейтинг ATP

Олимпийская чемпиона Елена Веснина в комментарии для «СЭ» оценила шансы Даниила Медведева стать первой ракеткой мира после турнира «Большого шлема».

«Может ли Медведев возглавить рейтинг ATP? Конечно, может, — сказала Веснина «СЭ». — В начале его никто бы даже близко не назвал фаворитом «Ролан Гаррос», но в этом сезоне Даниил удивил всех. Медведев доказал, что он теннисист самого высокого уровня и поборется как за первую строчку рейтинга, так и за титул «Большого шлема».

Также Веснина считает, что Медведев все равно не является специалистом на грунтовых кортах.

«Фаворитами на турнире будут Джокович, и Циципас, и Руни, и Рууд. Но победой в Риме Даниил приблизил себя к ним. Тем более, Рафаэль Надаль не будет играть, сетка для ATP-игроков немного открывается, поэтому все возможно. Мячик круглый», — добавил она.

После победы в Риме Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге ATP, уступив 485 очков испанцу Карлосу Алькарасу.