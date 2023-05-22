Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:00

Веснина считает, что Медведев может возглавить рейтинг ATP

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпиона Елена Веснина в комментарии для «СЭ» оценила шансы Даниила Медведева стать первой ракеткой мира после турнира «Большого шлема».

«Может ли Медведев возглавить рейтинг ATP? Конечно, может, — сказала Веснина «СЭ». — В начале его никто бы даже близко не назвал фаворитом «Ролан Гаррос», но в этом сезоне Даниил удивил всех. Медведев доказал, что он теннисист самого высокого уровня и поборется как за первую строчку рейтинга, так и за титул «Большого шлема».

Также Веснина считает, что Медведев все равно не является специалистом на грунтовых кортах.

«Фаворитами на турнире будут Джокович, и Циципас, и Руни, и Рууд. Но победой в Риме Даниил приблизил себя к ним. Тем более, Рафаэль Надаль не будет играть, сетка для ATP-игроков немного открывается, поэтому все возможно. Мячик круглый», — добавил она.

После победы в Риме Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге ATP, уступив 485 очков испанцу Карлосу Алькарасу.

Даниил Медведев
Елена Веснина
0
Читайте также
Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил
«Я не тот русский, чтобы преклонять знамя перед президентом США». Дерзкая выходка Тихонова на Олимпиаде
Блогер Роман Протасевич сообщил о помиловании
Гладков заявил об обстреле Белгородской области ВСУ на протяжении нескольких часов
Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков объяснил, за счет чего Медведев впервые выиграл турнир на грунте
Новости
RSS RSS
Все новости