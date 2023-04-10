Чесноков надеется увидеть матч Гахова с Джоковичем на «Мастерсе» в Монте-Карло

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянину Ивану Гахову по силам победить американца Маккензи Макдональда в первом круге турнира ATP в Монте-Карло.

«То, что Гахов прошел квалификацию, — это просто фантастика, я за него очень рад. По ходу квалификации он одержал хорошие победы, он уже почувствовал корты, что даст ему преимущество против Макдональда. Я считаю, что нашему спортсмену по силам пройти первый круг, если он навяжет свою игру. Надеюсь увидеть их матч с Джоковичем, но не будем пока загадывать», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Игра между Гаховым и Макдональдом пройдет в понедельник, 10 апреля. Победитель этого матча во втором круге встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.