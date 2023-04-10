Медведев рассказал об адаптации к грунтовому сезону

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о подготовке к грунтовому турниру серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Мне определенно нужно изменить свою игру, потому что мои удары слишком плоские, а грунт не позволяет мячу проходить навылет так часто. Мои противники могут использовать эти удары против меня. В то же время нельзя кардинально изменить то, что ты делаешь на протяжении девяти месяцев в году, поэтому мне нужно найти хороший баланс, при котором это будет все еще моя игра с небольшими изменениями некоторых ударов в нужный момент. Хотел бы я продолжать играть на харде, но понимаю, что в туре есть разные покрытия, и это хорошо, потому что кому-то больше нравится играть на грунте, кому-то — на харде, кому-то — на траве», — приводит Reuters слова Медведева.

Турнир в Монте-Карло проходит с 9 по 16 апреля. Первая игра 27-летнего россиянина состоится 11 апреля.