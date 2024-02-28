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28 февраля, 15:48

Бублик в третьем круге турнира в Дубае может сыграть с Хачановым

Виктория Кравченко
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Теннисист из Казахстана Александр Бублик обыграл голландца Таллона Грикспура во втором круге турнира в Дубае — 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Встреча длилась 1 час 49 минут.

В третьем круге Бублик стретится с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 4).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 7) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 7:6 (10:8), 7:6 (7:2)

Александр Бублик
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