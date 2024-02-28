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28 февраля, 15:10

Хачанов: «Дубай — это Москва на море. Мне здесь комфортно»

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Российский теннисист Карен Хачанов сравнил Москву и Дубай.

«Что же касается разницы между Дубаем и Москвой. Я ощущаю так: Дубай — это Москва на море. Сейчас здесь очень много россиян, русскоговорящих. Мне здесь комфортно. Шесть месяцев в году живем здесь», — цитирует Хачанова ТАСС.

24 февраля 27-летний теннисист стал победителем турнира ATP. В финале россиянин обыграл чеха Якуба Меньшика, который является 116-й ракеткой мира, со счетом 7:6 (14:12), 6:4.

Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP.

Источник: ТАСС
Теннис
Карен Хачанов
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