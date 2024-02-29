Бублик в полуфинале турнира в Дубае может сыграть с Рублевым
Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл Иржи Легечка после отказа чеха. Игра третьего круга турнира в Дубае завершилась со счетом — 6:4, 4:1.
В полуфинале Бублик сыграет с победителем пары Себастьян Корда (США) — Андрей Рублев (Россия, 2).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 941 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Бублик (Казахстан, 7) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:4, 4:1 отказ 2-го игрока
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