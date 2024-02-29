Рублев сыграет с Кордой в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дубае 29 февраля

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с представителем США Себастьяном Кордой в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дубае в четверг, 29 февраля. Матч начнется в 14.20 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. Видеотрансляцию матча Рублев — Корда в прямом эфире будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Американец по ходу турнира выбил нидерландца Ботика ван де Зандшульпа (6:1, 6:0) и россиянина Павла Котова (6:0; 6:2).

Российский теннисист в Дубае был сильнее француза Артура Казо (6:4, 6:4) и китайца Чжан Чжичжэня (6:7 (4:7), 6:2, 6:4).

Рублев — пятая ракетка мира, а Корда — 33-й номер мирового рейтинга.

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