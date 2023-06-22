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Сегодня, 18:40

Бублик обыграл Штруффа во втором круге турнира в Галле

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Бублик.
Фото Global Look Press

Теннисист из Казахстана Александр Бублик немца обыграл Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира ATP 500 в Галле.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 14 минут.

48-я ракетка мира Бублик 23 раза подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету 21-й ракетки мира Штруффа 14 эйсов, 8 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В 1/4 финала турнира Бублик сыграет с итальянцем Янником Синнером. Счет в личных встречах 3-0 в пользу Синнера.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3

Теннис
Александр Бублик
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