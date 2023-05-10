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Сегодня, 19:09

Бублик обыграл Мартинеса и вышел во второй круг турнира в Риме

Мария Гусева
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Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл испанца Педро Мартинеса в первом круге турнира ATP в Риме (Италия) — 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Бублик сделал 11 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Мартинеса 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Во втором круге турнира соперником Бублика станет американец Бен Шелтон.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Педро Мартинес (Испания, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)

Александр Мюллер (Франция, Q) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:1, 6:3

У Ибин (Китай) — Ришар Гаске (Франция) — 3:6, 6:3, 6:3

Кристиан Гарин (Чили) — Педро Качин (Аргентина) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)

Танаси Коккинакис (Австралия, Q) — Хауме Мунар (Испания) — 4:2 отказ 2-го игрока

Теннис
Александр Бублик
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