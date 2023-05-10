Сафиуллин обыграл Гирона и вышел во второй круг турнира в Риме

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира ATP в Риме (Италия).

В матче первого круга 25-летний спортсмен обыграл американца Маркоса Гирона — 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Сафиуллин сделал 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Гирона 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге турнира Сафиуллин сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 6:3