Брюховец назвала причину поражений Рублева на турнирах «Большого шлема»

Бывшая теннисистка Елена Брюховец рассказала, каких качеств недостает россиянину Андрею Рублеву, чтобы добиваться успеха на турнирах «Большого шлема».

«Рублев в течение последних сезонов играет очень хорошо, а фрагментами — просто блестяще. Однако в решающих стадиях турниров «Большого шлема» он регулярно терпит поражение. Это уже закономерность: Рублева подводит не мастерство, а психология. По мере приближения к финалу он начинает думать о нем все больше и больше. Психологическое давление растет, и это мешает теннисисту в полной мере реализовать свой талант. Как только он станет хозяином своих мыслей, придут и успехи на главных теннисных соревнованиях», — приводит слова Брюховец Betonmobile.ru.

На прошедшем «Ролан Гаррос» Рублев дошел до четвертьфинала, где проиграл хорвату Марину Чиличу.

В обновленном рейтинге ATP, опубликованном 6 июня, россиянин опустился с седьмого на восьмое место.