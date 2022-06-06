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Сегодня, 16:48

Брюховец назвала причину поражений Рублева на турнирах «Большого шлема»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывшая теннисистка Елена Брюховец рассказала, каких качеств недостает россиянину Андрею Рублеву, чтобы добиваться успеха на турнирах «Большого шлема».

«Рублев в течение последних сезонов играет очень хорошо, а фрагментами — просто блестяще. Однако в решающих стадиях турниров «Большого шлема» он регулярно терпит поражение. Это уже закономерность: Рублева подводит не мастерство, а психология. По мере приближения к финалу он начинает думать о нем все больше и больше. Психологическое давление растет, и это мешает теннисисту в полной мере реализовать свой талант. Как только он станет хозяином своих мыслей, придут и успехи на главных теннисных соревнованиях», — приводит слова Брюховец Betonmobile.ru.

На прошедшем «Ролан Гаррос» Рублев дошел до четвертьфинала, где проиграл хорвату Марину Чиличу.

В обновленном рейтинге ATP, опубликованном 6 июня, россиянин опустился с седьмого на восьмое место.

Источник: https://betonmobile.ru/bryuhovets-rasskazala-chego-ne-hvataet-andreyu-rublevu-na-turnirah-bolshogo-shlema
Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
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