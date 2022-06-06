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Сегодня, 16:58

Зверев из-за травмы голеностопа, скорее всего пропустит Уимблдон

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Теннисист Александр Зверев из-за травмы голеностопа, вероятно, пропустит Уимблдон, сообщает Marca.

Помимо этого, 25-летний немец точно не выступит на турнире в Халле (Германия), который стартует 14 июня.

Третья ракетка мира, Зверев получил травму голеностопа во втором сете полуфинала «Ролан Гаррос» против Надаля. Из-за чего не смог продолжить матч. По словам самого спортсмена, он порвал несколько боковых связок правой ноги.

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://www.marca.com/en/tennis/roland-garros-/2022/06/04/629bb3c4ca4741ca6f8b4618.html
Теннис
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Александр Зверев (теннис)
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