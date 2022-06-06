Зверев из-за травмы голеностопа, скорее всего пропустит Уимблдон

Теннисист Александр Зверев из-за травмы голеностопа, вероятно, пропустит Уимблдон, сообщает Marca.

Помимо этого, 25-летний немец точно не выступит на турнире в Халле (Германия), который стартует 14 июня.

Третья ракетка мира, Зверев получил травму голеностопа во втором сете полуфинала «Ролан Гаррос» против Надаля. Из-за чего не смог продолжить матч. По словам самого спортсмена, он порвал несколько боковых связок правой ноги.

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.