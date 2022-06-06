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Сегодня, 08:57

Александр Зверев показал фотографию травмированной ноги

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Травма Александра Зверева.

Немецкий теннисист Александр Зверев в социальных сетях рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля.

«Лечение началось», — подписал немец снимок, на котором изображена его нога в фиксирующем ортезе.

Напомним, во втором сете встречи с Надалем при счете 6:5 (30:40) в свою пользу Зверев получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч.

Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он досрочно завершает поединок.

Александр Зверев (теннис)
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