Маррей проиграл Де Минауру, Шварцман победил Гоффена в первом круге турнира в Монте-Карло
Британец Энди Маррей проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в первом круге турнира ATP в Монте-Карло (Монако) — 1:6, 3:6. Матч длился 1 час 28 минуты.
Во втором круге Де Минаур встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Алекс Де Минаур (Австралия) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:1, 6:3
Диего Шварцман (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:4, 6:2
Маттео Берреттини (Италия) — Максим Кресси (США) — 6:4, 6:2
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