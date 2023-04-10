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Сегодня, 17:43

Братья Циципасы обыграли дуэт Димитров/Хуркач в первом круге парного турнира в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Братья Циципасы — Петрос и Стефанос — обыграли дуэт Григор Димитров/Хуберт Хуркач в первом круге парного турнира ATP в Монте-Карло (Монако) — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 10:5.

Во втором круге им предстоит встретиться с парой Марсело Аревало (Сальвадор)/ Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Петрос Циципас/Стефанос Циципас (Греция) — Григор Димитров (Болгария)/Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 10:5

Теннис
Григор Димитров
Стефанос Циципас
Хуберт Хуркач
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