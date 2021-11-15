Тренер Иван Любичич: «Участие Федерера в Australian Open маловероятно»

Тренер теннисиста Роджера Федерера Иван Любичич высказался о возможном участии швейцарца на Australian Open, который пройдет зимой 2022 года.

«Он пока восстанавливается. Участие маловероятно. Я его знаю, если он участвует в турнире, он хочет его выиграть и выступать на все 100 процентов. Он двигается вперед постепенно. Ему 40 лет, нужно набраться терпения. Восстановление уже проходит не так быстро, как раньше», — цитирует Любичича reuters.com.

Летом 2021-го Федерер перенес третью операцию на колене.