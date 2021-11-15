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Тренер Иван Любичич: «Участие Федерера в Australian Open маловероятно»

Любичич высказался о возможном участии Федерера на Australian Open
07:21
Роджер Федерер. Фото Reuters
Роджер Федерер. Фото Reuters
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Тренер теннисиста Роджера Федерера Иван Любичич высказался о возможном участии швейцарца на Australian Open, который пройдет зимой 2022 года.

«Он пока восстанавливается. Участие маловероятно. Я его знаю, если он участвует в турнире, он хочет его выиграть и выступать на все 100 процентов. Он двигается вперед постепенно. Ему 40 лет, нужно набраться терпения. Восстановление уже проходит не так быстро, как раньше», — цитирует Любичича reuters.com.

Летом 2021-го Федерер перенес третью операцию на колене.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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