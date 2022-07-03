Гоффен за 4,5 часа обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Бельгиец Давид Гоффен обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в четвертом круге Уимблдона-2022 — 7:6 (7:3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5.

Матч длился 4 часа 37 минут. За это время Гоффен отметился 18 эйсами и допустил 9 двойных ошибок. У Тиафо — 16 эйсов и 8 двойных ошибок.

Для Гоффена это второй выход в четвертьфинал Уимблдона.

В 1/4 финала бельгиец встретится с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Томми Пол (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Давид Гоффен (Бельгия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6 (7:3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5