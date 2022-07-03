Гоффен за 4,5 часа обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Бельгиец Давид Гоффен обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в четвертом круге Уимблдона-2022 — 7:6 (7:3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5.
Матч длился 4 часа 37 минут. За это время Гоффен отметился 18 эйсами и допустил 9 двойных ошибок. У Тиафо — 16 эйсов и 8 двойных ошибок.
Для Гоффена это второй выход в четвертьфинал Уимблдона.
В 1/4 финала бельгиец встретится с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Томми Пол (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Давид Гоффен (Бельгия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6 (7:3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5
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