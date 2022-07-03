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Сегодня, 16:30

Сонего остался недоволен действиями Надаля на Уимблдоне: «Он меня сбил»

Сонего выразил недовольство поступком Надаля в матче третьего круга Уимблдона
Руслан Минаев
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего выразил недовольство действием испанца Рафаэля Надаля в матче третьего круга Уимблдона-2022 (6:1, 6:2, 6:4).

В третьем сете 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» подозвал соперника к сетке и попросил перестать издавать продолжительные стоны после ударов.

«Игрок не должен подзывать соперника к сетке. Нельзя так делать на Уимблдоне. Надалю нужно было просто поговорить с судьей на вышке. Он меня сбил», — цитирует Сонего Daily Mail.

После матча Надаль принес извинения за свои действия и заявил, что ему не следовало так делать.

В четвертом круге Уимблдона-2022 Надаль сыграет против голландца Ботика ван де Зандсюлпа.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/tennis/article-10977165/Fans-slam-Rafael-Nadal-angry-outburst-lectures-opponent-like-angry-school-teacher.html
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Рафаэль Надаль
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