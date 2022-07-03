Норри вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022
Британец Кэмерон Норри обыграл американца Томми Пола в четвертом круге Уимблдона-2022 — 6:4, 7:5, 6:4.
За матч Норри не допустил ни одной двойной ошибки, сделав 3 эйса. У Пола — 2 двойные ошибки и 5 эйсов.
В четвертьфинале турнира Норри встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Кэмерон Норри (Великобритания) — Томми Пол (США) — 6:4, 7:5, 6:4
Новости