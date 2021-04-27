Андрей Рублев побывал на стадионе «Барселоны»
20:30
Российский теннисист Андрей Рублев посетил домашний стадион «Барселоны», «Камп Ноу». Россиянину вручили майку футбольного клуба.
23 апреля Рублев вылетел из турнира категории ATP-500 в Барселоне. В четвертьфинале он проиграл представителю Италии Яннику Синнеру.
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