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Андрей Рублев побывал на стадионе «Барселоны»

20:30
Андрей Рублев на стадионе «Барселоны». Фото ФК «Барселона».
Андрей Рублев на стадионе «Барселоны». Фото ФК «Барселона».
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Российский теннисист Андрей Рублев посетил домашний стадион «Барселоны», «Камп Ноу». Россиянину вручили майку футбольного клуба.

23 апреля Рублев вылетел из турнира категории ATP-500 в Барселоне. В четвертьфинале он проиграл представителю Италии Яннику Синнеру.

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