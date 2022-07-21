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Сегодня, 16:20

ATP отменила китайскую серию и представила шесть новых турниров, которые пройдут осенью

Карен Саркисян
Корреспондент
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала календарь на вторую половину сезона-2022.

Из-за коронавирусных ограничений отменены все турниры в Китае, включая «Мастерс» в Шанхае.

Вместо них осенью пройдут шесть новых турниров на харде — тур выдал организаторам однолетние лицензии. 19 сентября стартует турнир в Сан-Диего (США).

Также в нынешнем сезоне Astana Open пройдет в статусе турнира ATP 500. Напомним, ранее турнир входил в серию ATP 250.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/atp-tour-calendar-update-21-july-2022
Теннис
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