ATP отменила китайскую серию и представила шесть новых турниров, которые пройдут осенью

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала календарь на вторую половину сезона-2022.

Из-за коронавирусных ограничений отменены все турниры в Китае, включая «Мастерс» в Шанхае.

Вместо них осенью пройдут шесть новых турниров на харде — тур выдал организаторам однолетние лицензии. 19 сентября стартует турнир в Сан-Диего (США).

Также в нынешнем сезоне Astana Open пройдет в статусе турнира ATP 500. Напомним, ранее турнир входил в серию ATP 250.