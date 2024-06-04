Агент Тюкавина считает, что такие, как Константин, рождаются раз в сто лет

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о финансовых затратах, которые он несет, сопровождая футболистов.

— Траты на скольких игроков могут отбить траты на одного Тюкавина?

— Такие, как Тюкавин, рождаются раз в 100 лет, — сказал Сафонов Metaratings.ru. — Мы постоянно делаем траты на игроков. Благодаря моему агентству, многие ребята не ушли в подворотни и не подсели на наркотики.

— Сколько стоит лично для вас поддерживать игрока, который еще не выстрелил на большом уровне?

— Это всегда большие затраты. Я не занимаюсь бизнесом, чтобы получить как можно больше денег — все должно идти от души.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.