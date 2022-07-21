Рублев не смог пройти в третий круг турнира ATP в Гамбурге
Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от аргентинца Франсиско Черундоло в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гамбурге (Германия).
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу аргентинского теннисиста.
В третьем круге турнира Черундоло встретится с россиянином Асланом Карацевым.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 770 865 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:4, 6:2
Следующий соперник
Аслан Карацев (Россия)
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