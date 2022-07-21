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Сегодня, 17:11

Рублев не смог пройти в третий круг турнира ATP в Гамбурге

Карен Саркисян
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от аргентинца Франсиско Черундоло в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гамбурге (Германия).

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу аргентинского теннисиста.

В третьем круге турнира Черундоло встретится с россиянином Асланом Карацевым.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:4, 6:2

Следующий соперник

Аслан Карацев (Россия)

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
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