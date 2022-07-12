Рублев сыграет с Корией во втором круге турнира в Бостаде
Аргентинский теннисист Федерико Кория обыграл соотечественника Федерико Дельбониса в первом круге турнира в Бостаде (Швеция).
Игра длилась 2 часа и закончилась со счетом 0:6, 6:4, 6:4.
Следующим соперником Кории станет российский теннисист Андрей Рублев.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Федерико Кория (Аргентина) — Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — 0:6, 6:4, 6:4
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