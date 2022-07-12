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Сегодня, 15:10

Рублев сыграет с Корией во втором круге турнира в Бостаде

Алексей Еремин
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Аргентинский теннисист Федерико Кория обыграл соотечественника Федерико Дельбониса в первом круге турнира в Бостаде (Швеция).

Игра длилась 2 часа и закончилась со счетом 0:6, 6:4, 6:4.

Следующим соперником Кории станет российский теннисист Андрей Рублев.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Федерико Кория (Аргентина) — Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — 0:6, 6:4, 6:4

Андрей Рублев
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