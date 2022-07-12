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Сегодня, 14:40

Карацев одержал первую победу в Бостаде после обвинений в участии в договорных матчах

Руслан Минаев
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Россиянин Аслан Карацев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Бостаде (Швеция).

Встреча закончилась со счетом 6:0, 2:6, 6:4.

Это первый матч теннисиста после обвинений в участии в договорных встречах.

В следующем круге Карацев встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Юго Гастон (Франция).

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:0, 2:6, 6:4

Теннис
Аслан Карацев
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