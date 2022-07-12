Карацев одержал первую победу в Бостаде после обвинений в участии в договорных матчах
Россиянин Аслан Карацев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Бостаде (Швеция).
Встреча закончилась со счетом 6:0, 2:6, 6:4.
Это первый матч теннисиста после обвинений в участии в договорных встречах.
В следующем круге Карацев встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Юго Гастон (Франция).
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:0, 2:6, 6:4
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