Стал известен соперник Карацева по второму кругу турнира в Бостаде
Карацев сыграет с Гастоном во втором круге турнира в Бостаде
Француз Юго Гастон вышел во второй круг турнира ATP в Бостаде (Швеция).
В первом круге Гастон играл против грузина Николоза Басилашвили. При счете 7:6 (8:6), 3:0 в пользу француза Басилашвили снялся с матча.
Во втором круге Гастону предстоит встретиться с россиянином Асланом Карацевым, который до этого победил итальянца Лоренцо Сонего (6:0, 2:6, 6:4).
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Юго Гастон (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия, 6) — 7:6 (8:6), 3:0 отказ Басилашвили
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