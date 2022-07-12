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Сегодня, 15:43

Стал известен соперник Карацева по второму кругу турнира в Бостаде

Карацев сыграет с Гастоном во втором круге турнира в Бостаде
Иван Торопцев
Корреспондент
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Француз Юго Гастон вышел во второй круг турнира ATP в Бостаде (Швеция).

В первом круге Гастон играл против грузина Николоза Басилашвили. При счете 7:6 (8:6), 3:0 в пользу француза Басилашвили снялся с матча.

Во втором круге Гастону предстоит встретиться с россиянином Асланом Карацевым, который до этого победил итальянца Лоренцо Сонего (6:0, 2:6, 6:4).

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Юго Гастон (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия, 6) — 7:6 (8:6), 3:0 отказ Басилашвили

Аслан Карацев
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