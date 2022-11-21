Андрей Рублев рассказал, как старается контролировать эмоциональные срывы во время матчей

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал «СЭ», что к концу года стал намного спокойнее и реже допускать эмоциональные срывы во время матчей.

— Показалось, что к концу года ситуация в плане эмоциональных срывов стало намного лучше. Согласен?

— Да, сто процентов. Все-таки смог хорошо выступить на US Open, выиграть турниры и отобраться на Итоговый, где впервые вышел в полуфинал. Но пока есть разница с игроками топ-5 в этих ключевых эмоциональных моментах. По игре я не уступаю, но в эти моменты они намного умнее меня.

— Спокойствие приходит, потому что какую-то работу делаешь?

— Стараюсь и сам, и с командой анализировать. Тот же матч с Даней (Медведевым) на Итоговом, когда направил эмоции в правильном направлении. Получилось выиграть матч, который я бы в жизни не выиграл у любого игрока из топ-50. Потому что никогда не проигрывал сет с такого счета, у меня было семь сетболов. Даже когда я вел с брейком, подавал на сет и не выигрывал этот гейм, то очень часто проигрывал матчи, так как эмоции брали вверх. Здесь такой сет, на таком турнире, против одного из лучших игроков в мире. Но в итоге смог переломить этот матч. Тогда и понимаешь, что в эмоциональном плане делаешь все правильно. Есть матчи, когда я выигрываю, все классно, беру первый сет, а во втором не реализовываю шансы, выпускаю негативные эмоции, из-за этого играю один плохой гейм и второй сет проигрываю, а в третьем сете соперник начинает классно играть, все — поезд ушел. В моем случае тяжело это исправлять, потому что сам по себе очень эмоциональный.

— За год часто бил ракетку до ссадин и синяков. Какие-то видимые шрамы остались или все зажило?

— Остались. Стараюсь это исключать. Ударов стало намного меньше. По крайней мере на последних турнирах, если сравнивать с первой половиной года.