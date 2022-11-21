Рублев о неприятном высказывании Циципаса после матча: «Он просто не хотел верить, что проиграл»

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью «СЭ» объяснил высказывание Стефаноса Циципаса про «несколько инструментов» после их матча за выход в полуфинал Итогового турнира. Рублев выиграл у грека со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

— После игры Циципас сказал, что ты победил за счет «нескольких инструментов». Похоже на небольшой трешток. Как можешь описать отношения с ним?

— У меня с ним никаких проблем нет. Мне кажется, что он это сказал на эмоциях, потому что очень хотел быть в полуфинале. Когда выиграл сет, по-моему, уже не видел другого исхода. Не был готов, что все может поменяться. Когда проиграл матч, то просто не хотел в это верить, поэтому так и сказал. Понятно, что он лучше игрок, чем я. Циципас и по рейтингу стоит выше, и выиграл более значимые турниры. Результаты и рейтинг никогда не врут. Но если говорить от удара к удару, то справа у него не лучше, чем у меня, слева — не лучше, подача по силе даже слабее, у сетки играет лучше и в психологическом плане. Поэтому он топ-5, а я пока что топ-10.

— Тема, что Рублев не так много умеет, уже возникает не в первый раз. Как ты на это реагируешь?

— Спокойно. Просто сложно объяснить людям, которые не из тенниса или к нему приближены. Мой стиль игры всегда был один, начиная с детства. Я всегда старался контролировать розыгрыши, играя справа. Понятно, что с возрастом этот стиль не поменяется, как и у других теннисистов. Как в начале карьеры они играли, так и играют. Просто никто не видит, когда ты стоишь в третьей-четвертой сотне. У тебя этот же стиль, но, возможно, двигаешься в два раза медленнее, слева бьешь в четыре раза хуже и все остальное. А когда ты входишь в топ-10, все эти удары улучшаются. Если сравнивать меня сейчас и год назад, то я бегаю в разы лучше, слева могу стабильно на темпе играть и забивать, подаю под 220. Но стиль остался. Тот же Стефанос старается забегать справа и при первой же возможности бежать к сетке. Даня от контр-обороны терпит, выжидает момент, чтобы соперники не выдерживали и начинали ошибаться. Просто никто не видит, какая работа у Дани прошла, когда ему было условно 22 и сейчас в 26. Это небо и земля. Сейчас он играет намного агрессивнее. Но так как стиль игры такой же, чувство, что ничего не меняется. Особенно подобные ощущения, когда смотришь по телевизору. Вживую все по-другому.