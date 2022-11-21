Рублев об интервью шеф-повара ATP: «Больше половины в статье неправда»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал «СЭ», что ему не понравилось то, что шеф-повар ресторана на Итоговом турнире раскрыл информацию о его предпочтениях в еде.

— На Итоговом произошла история, когда шеф-повар открыл в интервью, кто из теннисистов что любит есть. Про тебя он сказал, что ты решил обедать на улице в минус 8, съел много жареных креветок, запивая их большим количеством капучино. Читал твой комментарий по этому поводу, но не понял: всерьез ты высказывал претензии или в шутку. Объяснишь?

— Наверное, я посмотрел на это с позиции: хорошо, что это случилось со мной и с едой. Потому что, не дай бог, был бы более именитый игрок — Надаль или Джокович — и что-то похожее, но не про еду, а, например, по отношению к официантам, то это было бы намного хуже. Во-первых, больше половины в интервью неправда. Во-вторых, когда ты кушаешь в ресторане, где проводится турнир, то должна быть приватность. Ладно бы сходил в ресторан просто в городе, и там бы это опубликовали. Но ты покушал на турнире, и все преподнесли в не очень хорошем виде. Получается, я уже не могу спокойно поесть нигде?

— Извинились ли в ATP перед тобой?

— Да. Опять же, слава богу, что это случилось с едой. Никакой обиды у меня нет. Просто в следующий раз может случиться с чем-то другим, что подпортит имидж игроку. Не хочу, чтобы в дальнейшем было что-то похожее.

— Шеф-повар что-то говорил после этого?

— Мне — нет. Я там просто больше не появлялся.

— Сказал, что половина из сказанного неправда. Как было на самом деле?

— Именно в тот день я не ел креветки. Да, действительно мы сели на улице, потому что было тепло, светило солнце. У меня тренер курит, поэтому любит сидеть на террасе. Было очень уютно. В тот раз я съел только пасту, а тренер заказал креветки. Пока ел пасту, выпил воду, а после еды — капучино. Не знаю, что в этом такого странного. Да, увидел, как вкусно выглядят креветки у тренера, поэтому в следующие дни их заказывал.