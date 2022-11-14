Ольховский назвал причину победы Рублева в поединке с Медведевым

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Андрея Рублева над Даниилом Медведевым на старте Итогового турнира АТР со счетом 6:7 (7), 6:3, 7:6 (7).

«Я ожидал, что матч будет очень хорошим. Перед ним говорил, что для меня в этом поединке нет явного фаворита. Исходя из того, как встречались игроки на корте по итогам предыдущих турниров именно в «восьмерке», конечно, Медведев был фаворитом, но на данном этапе я говорил, что оба теннисиста имеют шансы на победу. По игре они показали очень хороший уровень, и заслужил победу как один, так и другой. Но Рублев был чуть острее и тактически грамотнее», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

В одной группе с российскими теннисистами выступают серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Их матч состоится сегодня, 14 ноября, и начнется не ранее 23.00 мск.

Турнир АТР проходит с 13 по 20 ноября в Турине.