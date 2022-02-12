Оже-Альяссим обыграл Норри и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил британца Кэмерона Норри (7:5, 7:6) в 1/4 финала турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).
Матч продолжался два часа и восемь минут. В полуфинале канадец сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Андрей Рублев (Россия, 2).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания, 6) — 7:5, 7:6 (7:4)
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