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Оже-Альяссим обыграл Норри и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Евгений Петров
Корреспондент

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил британца Кэмерона Норри (7:5, 7:6) в 1/4 финала турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).

Матч продолжался два часа и восемь минут. В полуфинале канадец сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Андрей Рублев (Россия, 2).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания, 6) — 7:5, 7:6 (7:4)

Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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