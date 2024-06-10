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Сегодня, 08:32

Синнер возглавил рейтинг АТР

Виктория Кравченко
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Янник Синнер.
Фото USA Today Sports

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Итальянец Янник Синнер возглавил рейтинг. В финале «Ролан Гаррос» он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах. Победитель турнира поднялся на второе место.

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, он располагается на 5-й строчке. Андрей Рублев — строчкой выше, Карен Хачанов идет на 22-м месте. Павел Котов поднялся на пять позиций и занимает 51-ю строчку.

Серб Новак Джокович, долгое время возглавляющий рейтинг, опустился на 3-ю позицию.

Рейтинг АТР от 10 июня:

1 (2). Янник Синнер (Италия) — 9525 очков

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8580

3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8360

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6885

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6485

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4710

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3995

9 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3845

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3775...

22 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1780...

43 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1097...

51 (56). Павел Котов (Россия) — 944...

92 (82). Аслан Карацев (Россия) — 645...

Андрей Рублев
Карлос Алькарас
Янник Синнер
4
3
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