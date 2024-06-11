Зверев снялся с травяного турнира в Штутгарте

Немецкий теннисист Александр Зверев отказался от участия в турнире категории ATP-250 в Штутгарте.

Во втором круге 27-летний немец должен был сыграть с американцем Брэндоном Накашимой. Зверева заменит Ришар Гаске из Франции.

Травяной турнир в Штутгарте стартовал 10 июня и завершится 16-го числа.

В воскресенье, 9 июня, Зверев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» (3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6). Это его второе поражение в решающем матче турнира «Большого шлема».