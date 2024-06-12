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Париж-2024

Сегодня, 10:10

Маррей не уверен, что сыграет на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей оценил шансы выступить на Олимпийских играх в Париже, учитывая свою текущую форму.

37-летний спортсмен не исключает, что может завершить карьеру после Уимблдона.

«Мне еще нужно посмотреть, что будет с Олимпиадой. Я не уверен, как обстоит ситуация с парным разрядом, и не знаю, буду ли играть только в одиночном разряде. Последние несколько месяцев мое тело не очень хорошо себя чувствовало на грунте. Мне нужно подождать и посмотреть», — цитирует Маррея Daily Express.

Ранее британец уступил представителю США Маркосу Хирону в первом круге травяного турнира в Штутгарте (Германия).

Маррей является трехкратным победителем турниров «Большого шлема». Он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Также на Олимпиаде-2012 Маррей завоевал серебряную медаль в миксте в паре с Лорой Робсон.

Теннис
Энди Маррей
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