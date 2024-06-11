Стал известен соперник Хачанова во втором круге турнира в Хертогенбосе
Австралийский теннисист Александр Вукич победил соотечественника Макса Перселла в первом круге турнира в Хертогенбосе.
Встреча длилась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Вукича.
Во втором круге турнира 28-летний австралиец встретится с россиянином Кареном Хачановым, который получил 4-й номер «посева».
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 690 135 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Вукич (Австралия) — Макс Перселл (Австралия) — 6:3, 7:6 (7:5)
Новости