Сафиуллин проиграл в первом круге турнира в Штутгарте в парном разряде
Российский теннисист Роман Сафиуллин в паре с американцем Кристофером Юбенксом не сумел выйти во второй круг турнира в Штутгарте.
В первом круге Сафиуллин и Юбенкс уступили бразильцам Рафаэлу Матосу и Марселу Мело — 6:3, 1:6, 10:12. Игра продолжалась 1 час 7 минут.
В следующем круге бразильцы сыграют с парой Янник Ханфманн/Доминик Кепфер (Германия).
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 734 915 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Рафаэл Матос/Марселу Мело (Бразилия) — Кристофер Юбенкс/Роман Сафиуллин (США/Россия) — 3:6, 6:1, 12:10
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