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Сегодня, 20:17

Янник Синнер получил кубок первой ракетки мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер получил награду первой ракетки мира.

В понедельник трофей 22-летнему итальянцу вручил глава ATP Андреа Гауденци.

Синнер возглавил обновленный рейтинг ATP 10 июня. Теннисист опередил серба Новака Джоковича, который опустился на третье место. Вторым стал испанец Карлос Алькарас.

Синнер дошел до полуфинала «Ролан Гаррос», где уступил Алькарасу (6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6), который в итоге стал победителем Открытого чемпионата Франции.

Теннис
Янник Синнер
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