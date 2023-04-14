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Сегодня, 15:28

Фритц обыграл Циципаса и встретится с Рублевым в полуфинале турнира в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Американец Тэйлор Фритц обыграл грека Стефаноса Циципаса в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 12 минут.

За выход в финал Фритц сыграет с россиянином Андреем Рублевым, который был сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа (6:1, 7:6 (7:5).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:2, 6:4

Андрей Рублев
Стефанос Циципас
Тэйлор Фритц
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