Фритц обыграл Циципаса и встретится с Рублевым в полуфинале турнира в Монте-Карло
Американец Тэйлор Фритц обыграл грека Стефаноса Циципаса в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 12 минут.
За выход в финал Фритц сыграет с россиянином Андреем Рублевым, который был сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа (6:1, 7:6 (7:5).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:2, 6:4
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