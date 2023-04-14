Селиваненко прокомментировал выход Рублева в полуфинал «Мастерса»: «Ощущалось преимущество Андрея по всем элементам»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» выход Андрея Рублева в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:1, 7:6 (7:5). Встреча длилась 1 час 40 минут.

«Андрей провел отличный матч, уверенно переиграв сильного соперника. По ходу игры ощущалось преимущество Андрея по всем элементам», — сказал Селиваненко «СЭ».

За выход в финал Рублев сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).